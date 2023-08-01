وزيرة الخارجية الفرنسية: أول طائرة إجلاء من النيجر غادرت مطار نيامي

وكالات

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، إن أول طائرة إجلاء غادرت مطار نيامي في النيجر.

قالت قناة العربية الحدث في نبأ عاجل لها، إن الطائرة الفرنسية الأولى وصلت إلى مطار نيامي بالنيجر لإجلاء الرعايا الفرنسيين من هناك.

وأضافت أن طائرتين مدنيتين غادرتا باريس، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في عمليات الإجلاء.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية قد أكدت أن الطائرتين مدنيتين لكنهما تحظيان برعاية عسكرية.

وتابعت أن الطائرة الأولى حطت بالفعل في مطار نيامي رغم الحظر الجوي الذي أعلنته القوات العسكرية النيجرية بالأمس، بعد مفاوضات تبدو عسيرة مع الجانب الفرنسي، خصوصا مع اتهامات المجلس العسكري لفرنسا بالتخطيط لتدخل عسكري وشيك من أجل تحرير الرئيس محمد بازوم.