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BBC

وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان

09:43 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023

مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان أرشي

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أ ش أ

توقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا بمحافظة الجنوب اللبنانية، وسادت حالة من الهدوء الحذر إعمالاً للمبادرات المتتالية لوقف إطلاق النار.

يأتي ذلك تزامنًا مع زيارة لوفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك بلبنان في أعقاب الاجتماع الذي عقدته الهيئة اليوم، وشددت فيه على ضرورة وقف إطلاق النار.

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وقف إطلاق النار مخيم عين الحلوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هيئة العمل الفلسطيني

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