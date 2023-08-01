رئيس الأركان الروسي يزور خط المواجهة في أوكرانيا

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إن فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة زار القوات الروسية في منطقة زابوريجيا في أوكرانيا.

وأضافت، أن غيراسيموف تفقد مركزاً للقيادة وأكد على أهمية الضربات الوقائية ضد القوات الأوكرانية.

وظهر في مقطع فيديو وهو يتأمل خارطة ويستمع إلى تقارير ويصعد على متن طائرة هليكوبتر.

ظلّ غيراسيموف لعدة أشهر هدفاً لانتقادات عنيفة من يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة وبعض المدونين العسكريين الروس بسبب إخفاقات روسيا في الحرب.

وبعد أن شنت فاجنر تمرداً قصيراً ضد مؤسسة الدفاع في 24 يونيو، ثارت تساؤلات حول بقاء غيراسيموف في منصبه.

وانقضى أكثر من أسبوعين قبل أن يظهر للمرة الأولى في العلن في العاشر من يوليو.

ويهدف بيان اليوم الثلاثاء، ومقطع الفيديو فيما يبدو لإظهار أنه باق في منصبه ويشارك بنشاط مع القوات على خط المواجهة.

وشهدت منطقة زابوريجا بعضاً من أعنف المعارك في الأسابيع الأخيرة، منذ أن شنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في أوائل يونيو.