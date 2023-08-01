رويترز: زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إثيوبيا

وكالات

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر في إثيوبيا.

وعلى جانب آخر، كانت أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة قونية التركية.

وأوضحت، إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع على عمق 7.24 كيلومتر تحت سطح الأرض.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.