الجزائر تجدد دعمها لرئيس النيجر وتحذر من أي تدخل أجنبي

الجزائر-(د ب أ)

جددت الجزائر اليوم الثلاثاء، "تمسكها العميق" بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر، و"دعمها" لمحمد بازوم "كرئيس شرعي"، محذرة من نوايا التدخل العسكري الأجنبي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "تجدد الجزائر تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري بالنيجر واحترام متطلبات دولة القانون، وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة الجزائرية مجددا دعمها للسيد محمد بازوم كرئيس شرعي لجمهورية النيجر".

وشدد البيان أنه ينبغي أن تتحقق هذه العودة إلى النظام الدستوري، " بواسطة وسائل سلمية من شأنها أن تجنب النيجر الشقيق والمنطقة ككل تصاعد وتيرة انعدام الأمن والاستقرار، وتجنب شعوبنا المزيد من المحن والمآسي".

ودعت الجزائر إلى " الحذر وإلى ضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي التي تعتبر للأسف خيارات غير مستبعدة ويمكن اللجوء إليها، غير أنها لا تمثل سوى عوامل تعقد وتزيد من خطورة الأزمة الحالية".

يُذكر أن ضباطا من الحرس الرئاسية في النيجر أعلنوا يوم الأربعاء الماضي، الإطاحة بالرئيس النيجر بازوم المنتخب ديمقراطيا.