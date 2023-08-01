زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة قونية التركية

وكالات

ضرب زلزال بقوة 5 درجة على مقياس ريختر، محافظة قونية التركية، اليوم الثلاثاء، ما تسبب بحالة ذعر بين المواطنين الذين هرعوا إلى الشوارع.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد" عبر "تويتر" بأن الزلزال وقع في بلدة سيلكوكلو في محافظة قونية الساعة 18:06 بتوقيت موسكو، على عمق 7.2 كلم.

وفي ذات السياق قدر علماء الزلازل في مرصد كانديلي قورة الهزة الأرضية بـ 5.1 درجات على مقياس ريختر.