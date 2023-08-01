إعلان

BBC

زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة قونية التركية

08:30 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023

زلزال يضرب محافظة قونية التركية أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

ضرب زلزال بقوة 5 درجة على مقياس ريختر، محافظة قونية التركية، اليوم الثلاثاء، ما تسبب بحالة ذعر بين المواطنين الذين هرعوا إلى الشوارع.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد" عبر "تويتر" بأن الزلزال وقع في بلدة سيلكوكلو في محافظة قونية الساعة 18:06 بتوقيت موسكو، على عمق 7.2 كلم.

وفي ذات السياق قدر علماء الزلازل في مرصد كانديلي قورة الهزة الأرضية بـ 5.1 درجات على مقياس ريختر.

سوق مصراوى

زلزال بقوة 5 درجات مقياس ريختر محافظة قونية التركية زلزال يضرب تركيا إدارة الكوارث التركية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market