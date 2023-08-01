السعودية تجدد مطالبتها للسودان والنيجر بوقف التصعيد العسكري

الرياض- (د ب أ)

جددت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، مطالبتها لكلا من السودان والنيجر بتغليب المصلحة الوطنية ووقف التصعيد العسكري.

وأوضح وزير الصناعة بندر بن إبراهيم الخريف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن " المجلس تناول عددا من التقارير حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولاسيما تطورات الأوضاع في السودان والنيجر"، مجددا "الرفض التام للانقلاب على شرعية فخامة الرئيس محمد بازوم".

كما استعرض مجلس الوزراء "مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الاعتداءات المتكررة على نُسخٍ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك"، مؤكداً "ما توليه المملكة من أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف".

واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز العلاقات والشراكات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المتبادلة، ويرسخ أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، بحسب وزير الإعلام السعودي بالنيابة.