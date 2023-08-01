هيئة المياه الهولندية: استقرار سفينة شحن السيارات المحترقة قبالة الساحل الهولندي

أمستردام - (د ب أ)

قالت متحدثة باسم هيئة المياه الهولندية في لاهاي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، إن عملية تفتيش تفصيلية أولية لسفينة الشحن المحترقة قبالة الساحل الهولندي من قبل مسؤولي الإنقاذ كشفت أن السفينة مستقرة وسليمة تحت خط المياه.

وأضافت المتحدثة:" لم تعد هناك علامات واضحة على أن النيران لا تزال مشتعلة", غير أنها قالت إن من السابق لأوانه استيضاح الموقف بشكل تام.

يشار إلى أن هناك مخاوف من إمكانية حدوث انتفاخ للهيكل الفولاذي لسفينة شحن السيارات فريمنتل هاي واي: " بسبب الحرارة الشديدة وحدوث تسرب للنفط. وحال حدوث هذا سيؤدي إلى تلوث البيئة الحساسة لبحر وادن والجزر التابعة له.

وتتواجد السفينة التي اشتعلت فيها النيران يوم الأربعاء الماضي، الآن على مسافة نحو 16 كيلومترا قبالة جزيرتي شيرمونيكوج وأميلاند في بحر وادن.

ومن المقرر سحب السفينة، التي يبلغ طولها نحو 200 متر وتحمل حوالي 3800 سيارة، إلى أحد الموانئ لتفريغها من حمولتها وإزالة محتوياتها الخطرة قبل تفكيكها، ولكن لم يتم، حتى الآن، تحديد أي الموانئ ستتوجه إليها.

وقالت هيئة المياة الهولندية إن مالكي السفينة اليابانيون سيتحملون مسؤولية التعامل معها.

ووفقا لشركة الإنقاذ الهولندية بوسكاليس ، فإن المكان الذي سيتم سحب السفينة إليه يعتمد على حالتها.

وقال بيتر بيردوفسكي الرئيس التنفيذي لشركة بوسكاليس لصحيفة تيليجراف اليومية إن الخيارات المطروحة هي ميناء إيمشافن، وهو ميناء هولندي على الحدود الألمانية، وميناء فيلهلمسهافن، وهو ميناء ألماني ناحية الشرق.

وكانت السفينة، التي ترفع علم بنما، في طريقها من بريميرهافين في ألمانيا إلى سنغافورة عندما اشتعلت فيها النيران في وقت مبكر يوم الأربعاء الماضي قبالة جزيرة اميلاند المجاورة. وتوفي شخص خلال إجلاء طاقم السفنية.

وتكهن خبراء بأن النيران بدأت من بطارية إحدى السيارات الكهربائية على متن السفينة ، ولكن لم يتم تأكيد ذلك.