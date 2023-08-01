إعلان

BBC

السويد تشدد القيود على الحدود بسبب المخاوف الأمنية جراء حرق القرآن

04:34 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023

السويد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كوبنهاجن - (د ب ا)

في ظل الوضع الأمني المضطرب في السويد بسبب حرق نسخ للقرآن، تريد الحكومة تعزيز القيود على الحدود، حيث سوف يتم اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الحدودية الخميس المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عن الخطة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السويدية.

وكان كريسترسون قد أعرب في السابق عن قلق بالغ بسبب حوادث حرق القرآن. وتخشي الحكومة أن يستخدم المتشددون حوادث حرق القرآن كفرصة للهجوم على السويد في الداخل والخارج.

وقالت كريسترسون إن السويد تواجه أصعب وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال وزير العدل جونار سترومر إنه سوف يتم منح الشرطة صلاحيات أكثر للقيام بعمليات تفتيش للسيارات والأشخاص ابتداء من اليوم. كما أوضح كريسترسون أن الشرطة سوف تدرس كيفية منع أعمال حرق القرآن.

سوق مصراوى

السويد كوبنهاجن القرآن أولف كريسترسون

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

طوَّرتها أوراسكوم.. وزير الآثار: افتتاح منطقة الأهرامات قريبا