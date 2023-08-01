الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بـ "عدم الاكتراث بجهود دعوات التهدئة"

صنعاء - (د ب أ)



اتهم معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، جماعة الحوثي، بـ "عدم الاكتراث بجهود دعوات التهدئة، والقوانين والمواثيق الدولية".

وقال الإرياني، في تغريدات نشرها اليوم الثلاثاء، على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "إن تلويح مليشيا الحوثي باختبار أسلحة جديدة والتهديد باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واعتبار البحر العربي والمحيط الهندي منطقة عمليات عسكرية، يكشف عن حقيقتها كمليشيا لا تكترث بجهود التهدئة".

وأشار إلى أن تلك التصريحات "تزامنت مع التصعيد الإيراني ضد الأمن البحري" ، قائلا :"يؤكد هذا من جديد استمرار نظام طهران في استخدام مليشيا الحوثي كأداة لزعزعة الأمن والاستقرار، وتصدير الفوضى والإرهاب لليمن والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة وأمن الطاقة العالمية، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بإعلان موقف واضح من هذه التصريحات "والقيام بمسؤولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة التي يمارسها نظام طهران وأداته الحوثية، والتي تهدد بنسف فرص التهدئة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن".

كما طالب المسؤول الحكومي، بالشروع في تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية"، ودعم الحكومة لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في كافة الأراضي اليمنية.

يذكر أن جماعة الحوثي لوحت باستهداف أي تواجد للتحالف ، الذي تقوده السعودية، في المياه الإقليمية اليمنية، وعلى تطوير ترسانتها العسكرية.