المجلس العسكري في ميانمار يعلن عفوا جزئيا عن أون سان سو تشي

بانكوك - (د ب أ)



أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أنه سيخفف عقوبة السجن الصادرة بحق أيقونة الحرية السابقة والزعيمة المخلوعة، السجينة الآن، أون سان سو تشي، في إطار عفو عام.

وأفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس السابق وين مينت وسو تشي سينالان عفوا جزئيا، مما يعني تخفيف عقوبتيهما.

وأفاد موقع "ميانمار ناو" الإخباري، بأن العفو ليس كاملا، ولم يتضح في البداية ما إذا كان سيتم إطلاق سراحهما من عدمه.

وكان الجيش أطاح في انقلاب نفذه مطلع شباط/فبراير عام 2021، برئيسة الحكومة الفعلية المنتخبة ديمقراطيا سو تشي، واحتجزها.

وفي وقت لاحق، قضت محكمة يسيطر عليها المجلس العسكري بسجن سو تشي لمدة تزيد على 30 عاما في عديد من الجرائم المزعومة. كما حكم على وين مينت بالسجن لعدة سنوات.