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BBC

الكرملين يشير إلى خطورة الهجمات بالطائرات المسيرة على موسكو

03:14 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023

المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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موسكو - (د ب ا)


قالت الحكومة الروسية إن مهمة وزارة الدفاع هى اتخاذ إجراءات حمائية بعد الهجوم الجديد بطائرات درون على موسكو.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الثلاثاء "الخطر موجود، وواضح، يجب اتخاذ إجراءات".

وكانت طائرة درون قد اصطدمت بنفس البرج الزجاحي في منطقة ناطحات السحاب في مدينة موسكو، مثلما حدث أمس الأول الأحد. وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن زجاج واجهة البرج تحطم فوق مساحة تقدر بـ 150 مترا مربعا. ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.

وأضاف بيسكوف أن مسؤولية وزارة الدفاع هي ضمان حماية موسكو. ووصف أمس الاثنين الهجوم "بالعمل اليائس" من جانب أوكرانيا لأنها غير قادرة على إحراز نجاحات عسكرية في هجومها المضاد.

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