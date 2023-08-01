اليونان تفرض عقوبات أشد على مشعلي حرائق الغابات

أثينا - (د ب أ)



أكد الوزير اليوناني المعني بأزمة تغير المناخ والحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توقيع غرامات متصاعدة بشكل حاد ضد مشعلي الحرائق، وذلك إثر تقارير أفادت بأن العديد من الحرائق التي شهدتها البلاد في البر الرئيسي والجزر هذا الصيف قد تم إشعالها عمدا.

وقال كيكيلياس لمحطة (إي.آر.تي) الحكومية مساء أمس الاثنين، إن الغرامات سترتفع إلى 30 ألف يورو (33 ألف دولار) بل وستزيد عن ذلك.

وبحسب صحيفة "تو بروتو ثيما"، تهدف هذه الخطوة في المقام الأول إلى الوقاية من تلك الحرائق، ويمكن أن يتضاعف المبلغ حال تكرار المخالفة. ويمكن أيضا إجبار الجناة على دفع تكاليف إخماد الحرائق.

وحتى الآن، ينص القانون على فرض غرامات تتراوح من 300 يورو إلى 5000 يورو كحد أقصى.

واندلعت عشرات الحرائق بشكل يومي في أنحاء اليونان، وانتشرت بسرعة نتيجة معاناة البلاد من أسابيع من الطقس الجاف. وخلال الأسبوع الماضي، عزا رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس معظم الحرائق إلى الحرق العمد.

ونجمت العديد من الحرائق عن الإهمال، وعلى سبيل المثال، عندما يتم حرق مخلفات أوراق النباتات الجافة بالحدائق أو إشعال النار من أجل حفلات الشواء في ظروف هبوب الرياح. كما أن الشرر المتطاير من أعمال اللحام والطحن تعد سببا آخر لنشوب الحرائق.