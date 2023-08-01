الهند: مقتل وإصابة 34 شخصًا في اشتباكات بين الهندوس والمسلمين

نيودلهي - (د ب أ)

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 30 في اشتباكات ذات صبغة دينية بولاية هاريانا بشمال الهند، حسبما أفادت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن الاشتباكات اندلعت أمس الاثنين في منطقة نوه بولاية هاريانا، شمالي البلاد، عندما نظمت جماعات هندوسية يمينية تابعة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، موكبا نحو معبد عبر منطقة تقطنها أغلبية مسلمة.

وأوضحت الشرطة إن اشتباكات عنيفة، شهدت عمليات رشق بالحجارة، وإضرام نار عمدا، بدأت عندما تم إيقاف الموكب، فيما امتد العنف إلى مناطق مجاورة من بينها جوروجرام، التي كانت تعرف سابقا باسم جورجاون، في ضواحي العاصمة الوطنية دلهي.

وأفادت الشرطة بأنه تم إضرام النيران في سيارات ومركبات ذات عجلتين ومتاجر وأحد المساجد. ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في الاشتباكات، بينهم اثنان من متطوعي الشرطة. وتوفي شخص رابع متأثرا بجراحه في المستشفى في المساء.

وأكد مسؤول بارز في الشرطة أن أعمال العنف استمرت نحو ثلاث ساعات قبل أن تتم السيطرة على الوضع.

وقالت الشرطة إنه جرى نشر قوات إضافية وفرض حظر تجول ببلدة نوه، كما عطلت خدمات الإنترنت. وفي المناطق المجاورة، تم حظر تجمع خمسة أشخاص أو أكثر وأغلقت جميع المدارس أبوابها اليوم الثلاثاء.

واتهمت أحزاب المعارضة القادة المحليين للمنظمات القومية الهندوسية بإثارة التوترات مع المسلمين الذين يمثلون أكثر من 14 % من سكان الهند الذين يبلغ إجمالي عددهم نحو 4ر1 مليار نسمة.