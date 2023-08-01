إعلان

BBC

أوكرانيا ترغب في تصدير الحبوب عبر الموانئ الكرواتية على البحر الأدرياتيكي

02:44 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023

أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية في كييف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا توصلت إلى اتفاق مع كرواتيا بشأن تصدير حبوبها عبر موانئ البحر الأدرياتيكي.

وأضافت وزارة الخارجية أنه سيتم شحن السلع الزراعية إلى كرواتيا عبر نهر الدانوب، وسيتم نقلها فيما بعد من خلال السكك الحديدية إلى ساحل البحر الأدرياتيكي.

ولم يتم الكشف عن كمية الحبوب التي يمكن تصديرها بهذه الطريقة.

وترغب أوكرانيا من خلال هذا النظام للنقل، في التحايل على الحصار الذي تفرضه روسيا على البحر الأسود، وذلك بعد إلغاء موسكو في منتصف يوليو الماضي، اتفاق تصدير الحبوب الذي كان تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

سوق مصراوى

أوكرانيا كييف موانئ البحر الأدرياتيكي نهر الدانوب الأمم المتحدة تصدير الحبوب السكك الحديدية الموانئ الكرواتية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الهند: مقتل وإصابة 34 شخصًا في اشتباكات بين الهندوس والمسلمين
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رسميًا تنسيق المرحلة الأولى.. 88.29 % حد أدنى للعلمي علوم و83.4% للرياضة و70.6% للأدبي