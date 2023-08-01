أوكرانيا ترغب في تصدير الحبوب عبر الموانئ الكرواتية على البحر الأدرياتيكي

كييف - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية في كييف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا توصلت إلى اتفاق مع كرواتيا بشأن تصدير حبوبها عبر موانئ البحر الأدرياتيكي.

وأضافت وزارة الخارجية أنه سيتم شحن السلع الزراعية إلى كرواتيا عبر نهر الدانوب، وسيتم نقلها فيما بعد من خلال السكك الحديدية إلى ساحل البحر الأدرياتيكي.

ولم يتم الكشف عن كمية الحبوب التي يمكن تصديرها بهذه الطريقة.

وترغب أوكرانيا من خلال هذا النظام للنقل، في التحايل على الحصار الذي تفرضه روسيا على البحر الأسود، وذلك بعد إلغاء موسكو في منتصف يوليو الماضي، اتفاق تصدير الحبوب الذي كان تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.