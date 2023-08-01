رئيس أركان الجيش الروسي يوعز بتوجيه ضربات استباقية للقوات الأوكرانية
موسكو - (د ب أ)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، أوعز، أثناء تفقده لمركز القيادة الأمامي في اتجاه زابوريجيا، بتوجيه ضربات استباقية للقوات الأوكرانية.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع قولها في بيان لها، إنه "أثناء تفقد رئيس أركان القوات الروسية لمركز القيادة الأمامي في اتجاه زابوريجيا، لفت الانتباه إلى ضرورة التعرف على العدو في الوقت المناسب، وتوجيه ضربات استبقاية إليه، وتنفيذ الاشتباك الناري القائم على الردع".
وتفقد رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، اليوم الثلاثاء، موقع القيادة الامامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوريجيا.
وبحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية: "خلال العمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، بزيارة موقع القيادة الامامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوريجيا".
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