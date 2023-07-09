"بي بي سي" توقف مقدم برامج متهم بدفع أموال لقاصر مقابل صور جنسية

لندن - (د ب أ):

أوقفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقدم برامج ذائع الصيت ، لم يتم الكشف عن هويته، متهم بدفع أموال لقاصر مقابل الحصول على صور جنسية صريحة.

وقال متحدث باسم "بي بي سي"، في بيان عبر البريد الإلكتروني، " تأخذ (بي بي سي) أي مزاعم على محمل الجد ولدينا إجراءات داخلية قوية للتعامل بشكل استباقي مع مثل هذه الادعاءات."، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المتحدث أن "هيئة الإذاعة البريطانية تعمل بأسرع ما يمكن لإثبات الحقائق من أجل إبلاغ الخطوات التالية المناسبة بشكل صحيح."

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مقدم برامج في "بي بي سي" لم تعلن عن هويته قد دفع 35 ألف جنيه إسترليني (45 ألف دولار) مقابل صور جنسية صريحة على مدى ثلاث سنوات للقاصر الذي كان عمره 17 عاما عندما بدأ يحصل على الأموال من المذيع".