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BBC

موسكو تعلن إسقاط صاروخ أوكراني جنوبي غرب روسيا

04:46 م الأحد 09 يوليو 2023

صاروخ ارشيفية

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(وكالات)

أعلن عمدة مدينة دونيتسك بمقاطعة روستوف الروسية جنوب غرب البلاد رومان كورايف إسقاط صاروخ أوكراني في سماء المدينة، دون أن يسفر الحادث عن إصابات بين المدنين أو أضرار.

وكتب كورايف على "تلجرام" أن خدمات المدينة تعاين منطقة سقوط شظايا الصاروخ وتعمل على إزالة آثار الحادث.

وأعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، في وقت سابق اليوم إسقاط صاروخ أوكراني بين مدينتي دونيتسك وكامينسك شاختينسكي بالمقاطعة.

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إسقاط صاروخ أوكراني روسيا عمدة مدينة دونيتسك

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