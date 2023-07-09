الأسد يتسلّم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى سوريا
(وكالات)
تسلّم الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم أوراق اعتماد كمال بوشامة، سفيرا للجزائر لدى سوريا.
وأجريت المراسم بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.
وكان المقداد تسلم في يونيو الماضي نسخة من أوراق اعتماد السفير الجزائري كمال بوشامة سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سوريا.
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