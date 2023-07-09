إعلان

BBC

الأسد يتسلّم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى سوريا

04:36 م الأحد 09 يوليو 2023

الأسد يتسلّم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى سوريا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(وكالات)

تسلّم الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم أوراق اعتماد كمال بوشامة، سفيرا للجزائر لدى سوريا.

وأجريت المراسم بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

وكان المقداد تسلم في يونيو الماضي نسخة من أوراق اعتماد السفير الجزائري كمال بوشامة سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سوريا.

سوق مصراوى

الرئيس السوري بشار الأسد كمال بوشامة سفير الجزائر لدى سوريا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض.. ويفقد مكاسبه بتعاملات المساء