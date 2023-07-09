خوفًا من أعمال الشغب.. فرنسا تحظر الألعاب النارية قبل احتفالات اليوم الوطني
باريس - (بي بي سي)
حظرت السلطات في فرنسا بيع وحيازة الألعاب النارية خلال احتفالات يوم الباستيل يوم الجمعة المقبلة.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من الاضطرابات التي أشعلتها شرارة مقتل مراهق على يد الشرطة في باريس الشهر الماضي.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إنه سيكون هناك انتشار أمني مكثف بمناسبة العيد الوطني لمنع مخاطر حدوث اضطرابات خطيرة.
وتعد الألعاب النارية سمة سنوية في احتفالات الرابع عشر من يوليو تموز في البلاد.
إلا أن المتظاهرين استخدموا الألعاب النارية لإحداث ما تصفه الشرطة بـ"أعمال الشغب" خلال الأيام الماضية.
ولن ينطبق حظر الألعاب النارية على العروض الاحترافية المنظمة.
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