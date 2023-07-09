إعلان

BBC

خوفًا من أعمال الشغب.. فرنسا تحظر الألعاب النارية قبل احتفالات اليوم الوطني

04:31 م الأحد 09 يوليه 2023

احتجاجات فرنسا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس - (بي بي سي)

حظرت السلطات في فرنسا بيع وحيازة الألعاب النارية خلال احتفالات يوم الباستيل يوم الجمعة المقبلة.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من الاضطرابات التي أشعلتها شرارة مقتل مراهق على يد الشرطة في باريس الشهر الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إنه سيكون هناك انتشار أمني مكثف بمناسبة العيد الوطني لمنع مخاطر حدوث اضطرابات خطيرة.

وتعد الألعاب النارية سمة سنوية في احتفالات الرابع عشر من يوليو تموز في البلاد.

إلا أن المتظاهرين استخدموا الألعاب النارية لإحداث ما تصفه الشرطة بـ"أعمال الشغب" خلال الأيام الماضية.

ولن ينطبق حظر الألعاب النارية على العروض الاحترافية المنظمة.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

فرنسا حظر الألعاب النارية احتفالات اليوم الوطني أعمال الشغب أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض.. ويفقد مكاسبه بتعاملات المساء