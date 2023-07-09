القيادة الأمريكية المركزية: مقتل زعيم داعش أبو أسامة المهاجر في شرق سوريا

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد، أنها قتلت زعيم تنظيم داعش المدعو أبو أسامة المهاجر في شرق سوريا يوم 7 يوليو الجاري، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ونجحت القوات الأمريكية في اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزهما زعيما تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير 2022 في مخبأهما في محافظة إدلب (شمال غرب).

وفي يوليو 2022، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم داعش في سوريا ماهر العقال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية.