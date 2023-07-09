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المرصد السوري : مقتل 3 من قوات "قسد" في انفجار سيارة بمدينة منبج

03:21 م الأحد 09 يوليو 2023

قوات سوريا الديمقراطية

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دمشق /لندن - ( د ب أ )

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل ثلاثة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ، بينهم قيادي، جراء انفجار بمدينة منبج، في ريف حلب الشرقي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، :"لاتزال طبيعة الانفجار مجهولة ولا يعلم إذا ما كان ناجما عن عبوة ناسفة أو استهداف من قبل طائرة تركية مسيّرة، فيما أصيب عنصر آخر بالانفجار".

وتتقاسم القوات الحكومية السورية وقوات "قسد" وفصائل المعارضة السيطرة على منطقة منبج التي تبعد حوالي 80 كم عن مدينة حلب وحوالي 30 كم عن الحدود السورية التركية .

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