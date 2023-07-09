مقتل أكثر من 40 مسلحا من حركة الشباب في هجوم للجيش الصومالي

مقديشو - (د ب أ)

قُتل أكثر من 40 مسلحا من حركة الشباب، بينهم قادة، في هجوم جوي وبري شنته قوات "الجيش الوطني الصومالي" صباح اليوم الأحد بدعم دولي في ويلمارو، وهي بلدة تقع على بعد 40 كيلومترا عن أفمادو في إقليم جوبا السفلى بالصومال.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (سونا)، بأن الهجوم الذي وقع فجر اليوم، استهدف مخبأ يتجمع فيه الإرهابيون، ومخزن للأسلحة خاص بحركة الشباب. وتمكنت قوات الجيش الوطني الصومالي، مدعومة بضربات جوية من الشركاء الدوليين، من التدمير الكامل للمخبأ والمخزن، بالإضافة إلى قتل أكثر من 40 مسلحا، من بينهم العديد من القادة رفيعي المستوى.

وجدير بالذكر أن الجيش الوطني الصومالي وشركاؤه الدوليون، كثفوا من عملياتهم ضد حركة الشباب خلال الأشهر الأخيرة، في هجمات تهدف إلى القضاء على الجماعة المسلحة. ويعد الهجوم الأخير ضربة كبيرة للحركة، كما أنه مؤشر واضح على إرادة الجيش الوطني الصومالي لهزيمة الجماعة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع وقوع الهجوم لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية، موضحة مقتل ما لا يقل عن 40 من أعضاء حركة الشباب، بينهم قادة.

ويشار إلى أن حركة الشباب، ذات الصلة بتنظيم القاعدة، عادة ما تشن هجمات تستهدف مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال أعمال بارزين ومدنيين في الصومال.