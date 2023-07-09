إعلان

BBC

دورية إسرائيلية تمشط الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل مع لبنان

01:31 م الأحد 09 يوليه 2023

دوريات إسرائيلية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت - ( د ب أ )

أفاد تقرير لبناني ، اليوم الأحد ، بأن "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين، مشطت الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة، مقابل بلدة كفركلا وصولا حتى جسر الخرار مقابل سهل مرجعيون وتلة الشريفي خراج بلدة الخيام".

ووفق ما أورده موقع "النشرة" اللبناني اليوم الأحد ، عمل عناصر الدورية أثناء ذلك على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا الجدار"، لافتا إلى أن "ذلك تزامن مع دوريات إسرائيلية على الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة بمستعمرة المطلة وصولا حتى تلة الرياق المشرفة على العديسة وكفركلا".

وأشار إلى أنه "في الجانب اللبناني نشطت الدوريات ونقاط المراقبة من قبل الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) على طول هذا الخط لمراقبة الوضع، تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفت الموقع إلى أن قوات إسرائيلية قامت ظهر اليوم بأعمال تنظيف ما بين السياج التقني والخط الأزرق عند محلة وادي هونين مقابل بلدة مركبا قضاء مرجعيون بواسطة جرافة، دون خرق الخط الأزرق.

سوق مصراوى

دورية إسرائيلية الطريق العسكري الجدار العازل مع لبنان

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل | حُكم نهائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك