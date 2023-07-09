دورية إسرائيلية تمشط الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل مع لبنان

بيروت - ( د ب أ )

أفاد تقرير لبناني ، اليوم الأحد ، بأن "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين، مشطت الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة، مقابل بلدة كفركلا وصولا حتى جسر الخرار مقابل سهل مرجعيون وتلة الشريفي خراج بلدة الخيام".

ووفق ما أورده موقع "النشرة" اللبناني اليوم الأحد ، عمل عناصر الدورية أثناء ذلك على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا الجدار"، لافتا إلى أن "ذلك تزامن مع دوريات إسرائيلية على الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة بمستعمرة المطلة وصولا حتى تلة الرياق المشرفة على العديسة وكفركلا".

وأشار إلى أنه "في الجانب اللبناني نشطت الدوريات ونقاط المراقبة من قبل الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) على طول هذا الخط لمراقبة الوضع، تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفت الموقع إلى أن قوات إسرائيلية قامت ظهر اليوم بأعمال تنظيف ما بين السياج التقني والخط الأزرق عند محلة وادي هونين مقابل بلدة مركبا قضاء مرجعيون بواسطة جرافة، دون خرق الخط الأزرق.