يثير غضب السنة.. رئيس الوزراء العراقي الأسبق يهاجم عمرو بن العاص (فيديو)

(وكالات)

أثار رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمة أدلى بها في الحفل المركزي لحزب الدعوة الإسلامية بمناسبة عيد الغدير.

وقال المالكي في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة آفاق العراقية: "في عهد بني أمية 70 سنة الإمام علي يشتم على منابر المسلمين، وهم يعلمون، ونحن عندما نقول عن الغدير وما ورد عنه لا نقول فقط عن كتبنا وإنما عن كتب كل المسلمين يذكرون هذا العيد ويذكرون هذه الحادثة ويؤيدونها ولكن الشيطان غلب عليهم.."

وتابع المالكي قائلا: "70 سنة الإمام علي يشتم حتى جاء الخليفة عمر بن عبدالعزيز فأوقف شتم الإمام علي عليه السلام وكانوا إذا خلصت صلاة الجماعة يصافح بعضهم بعضا بلعن علي هكذا تسبيحاتهم بعد الصلاة يتصافحون بلعن علي".

#نوري_المالكي يشتم الصحابي عمرو بن العاص ويتهم السنه بلعن الامام علي رضي الله عنه.



لو افترضنا ان كلامه صحيح بالرغم انه كذب وبهتان.



بالله عليكم هذا رجل سياسي يعود بالتاريخ الى ١٤٠٠ عام ليبني رؤيته للمنطقه وعلاقاته مع جيرانه



pic.twitter.com/ynjEZFuRnc — 🛫 عبدالعزيز الزهراني🇸🇦 (@DRzzizzozz) July 9, 2023

وأضاف: "ما كان أسوأ من الأمة التي كانت مع الإمام علي حتى أن مجرد رفع المصاحف من هذا الخبيث عمرو بن العاص وهو قال لمعاوية لا تخف.. وأخذ عمرو بن العاص القرآن وحطه على رمح وصاحوا أنزل على حكم القرآن.. انتهت، جيش الغمام علي كله قالوا للإمام هذا دعاء للقرآن قال لهم أنا القرآن الناطق وهذا قرآن صامت هذه خدعة، فقالوا دعاك للقرآن وسلوا سيوفهم على رأس الإمام عليه السلام".