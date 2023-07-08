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BBC

سقوط عدد من المصابين إثر هجوم بسكين بغربى ألمانيا

11:08 م السبت 08 يوليه 2023

الشرطة الألمانية - أرشيفية

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برلين - (د ب أ):

أصاب مهاجم مسلح بسكين عدة أشخاص في بلدة باد هونينجن بغربي ألمانيا اليوم السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة "وقع هجوم بسكين ...لم يعد هناك خطر".

وأضاف المتحدث أنه لا يمكنه تقديم أي معلومات أخرى حول الجريمة أو هوية الجاني المزعوم أو خطورة الإصابات.

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