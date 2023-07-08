سقوط عدد من المصابين إثر هجوم بسكين بغربى ألمانيا

برلين - (د ب أ):

أصاب مهاجم مسلح بسكين عدة أشخاص في بلدة باد هونينجن بغربي ألمانيا اليوم السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة "وقع هجوم بسكين ...لم يعد هناك خطر".

وأضاف المتحدث أنه لا يمكنه تقديم أي معلومات أخرى حول الجريمة أو هوية الجاني المزعوم أو خطورة الإصابات.