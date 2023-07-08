الصحة السودانية: مقتل 22 مدنيا على الأقل في غارات جوية على أم درمان

الخرطوم - (د ب أ):

قالت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، إن 22 مدنيا على الأقل، قتلوا في غارات جوية بالقرب من العاصمة الخرطوم.

وأعلنت وزارة الصحة في منطقة الخرطوم، عن إصابة العديد من الأشخاص جراء الهجوم الذي وقع في مدينة أم درمان.

ويقاتل الجيش السوداني بقيادة رئيس الدولة عبد الفتاح البرهان، ضد ميليشيا قوات الدعم السريع شبه العسكرية التابعة لنائبه السابق محمد حمدان دقلو منذ منتصف أبريل الماضي.

وفي الخرطوم والمنطقة المحيطة بها، تعرضت المناطق السكنية لهجمات متكررة، بالإضافة إلى نشوب معارك حول أهداف استراتيجية.