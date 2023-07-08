مركز أبحاث أمريكي يشير لتقدم أوكرانيا في مدينة باخموت التي مزقتها الحرب

واشنطن - (د ب أ):

قال تقرير نشره المعهد الأمريكى لدراسات الحرب اليوم السبت إن القوات المسلحة الأوكرانية أحرزت تقدما كبيرا في هجومها المضاد في مدينة باخموت التي مزقتها الحرب، وتنازع الطرفان من أجل السيطرة عليها على مدى شهور.

وأضاف المعهد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أن قوات كييف تواصل العمليات أيضا في ثلاثة قطاعات أخرى على الأقل على الجبهة.

وذكر المعهد الأمريكى أنه يرى نقاط ضعف في الجيش الروسي في جنوبى أوكرانيا.

وسيطرت القوات الروسية في مايو على باخموت، التي كان يقطنها ما يربو على 70 ألف نسمة، بعد شهور من القتال، ودمرتها تماما.

ورغم ذلك أظهرت صور حديثة أن الأوكرانيين أحرزوا مكاسب تكتيكية كبيرة قرب قرية " ياهيدنى " الواقعة على مسافة كيلومترين شمال باخموت.