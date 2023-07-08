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روسيا تنتقد تعهد أمريكا بإرسال ذخيرة عنقودية لأوكرانيا

08:26 م السبت 08 يوليه 2023

وزارة الخارجية الروسية

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موسكو - (د ب أ):

انتقدت وزارة الخارجية الروسية بشدة تعهد أمريكا بإرسال ذخيرة عنقودية لأوكرانيا.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن هذا "كشف (آخر) سافرعن المسار العدواني المناهض لروسيا للولايات المتحدة، الرامي لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا لأقصى حد ممكن ".

وأوضحت أن الذخيرة العنقودية من المؤكد أنها ستقتل المزيد من المدنيين.

وأفادت الوزارة بأن إعلان الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بالأسلحة المثيرة للجدل يعد إشارة على اليأس من جانب الولايات المتحدة، وأظهر أن الهجوم المضاد الأوكراني يفشل.

ورفضت زاخاروفا تعهد كييف بعدم استخدام الذخيرة العنقودية إلا ضد الأهداف العسكرية باعتباره لا قيمة له.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية: "إن واشنطن، من خلال إمدادها بالذخيرة العنقودية تصبح شريكة في زرع الألغام في المناطق وبذلك تشترك بالكامل في المسؤولية عن الانفجارات، بما في ذلك ما يلحق بالأطفال الروس والأوكرانيين".

يشار إلى أن الذخائر العنقودية هي صواريخ وقنابل تنفجر في الهواء فوق الهدف، وتنتشر، أو تطلق العديد من العبوات الناسفة الصغيرة المعروفة باسم الذخائر الصغيرة.

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