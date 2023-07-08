مسيرات جديدة في فرنسا تدين إطلاق الشرطة النار على شاب
باريس - (د ب أ):
نزل مئات الأشخاص إلى الشوارع في عدة مدن فرنسية اليوم السبت في إدانة جديدة لمقتل شاب خلال تفتيش مرورى قرب باريس قبل أسبوعين.
وبدأ مئات المحتجين في ستراسبورج احتجاجهم صباحا وهو يحملون لافتات مكتوب عليها "حدادا وغضبا". وتم نقل مظاهرة مخطط لها في مرسيليا من وسط المدينة بناء على أوامر الشرطة.
وثار جدل في ضواحي باريس بسبب مسيرة مخطط لها في ذكرى شاب من ذوي البشرة السمراء لقي حتفه خلال تفتيش مروري منفصل للشرطة عام 2016. وكانت شقيقته ترغب في نقل المسيرة الاحتجاجية التي تم حظرها في إحدى الضواحي، إلى وسط باريس.
وحظرت الشرطة المسيرة صباح اليوم، مشيرة إلى الوضع المتأزم بعد أعمال الشغب التي شهدتها مختلف مناطق البلاد مؤخرا.
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