الجيش اللبناني يوقف 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص

بيروت - ( د ب أ ) :

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، اليوم السبت، 5 سوريين في بلدة سلعاتا في البترون شمال لبنان، بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص، كما أوقفت 49 سوريّا شمال لبنان كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 8 / 7 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة سلعاتا - البترون 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص".

وأشار البيان إلى أن الدورية " أوقفت 49 سوريًّا بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار - الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.