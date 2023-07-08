بعد زيارة زيلينسكي لتركيا.. روسيا تكشف عن مصير لقاء بوتين وأردوغان



وكالات

أعلن الكرملين الروسي، اليوم السبت، بأنه لا توجد مواعيد محددة حاليا للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ويأتي ذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتركيا ولقائه بالرئيس التركي.

وأكد الرئيس الأوكراني خلال لقائه بأردوغان على أن بلاده تتعاون مع تركيا في مجال الدفاع وإنتاج المسيرات واستيرادها.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أوكرانيا تستحق الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك في إسطنبول إلى جانب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يأمل في تمديد اتفاق الحبوب، الذي توسطت تركيا في إبرامه مع روسيا وأوكرانيا، والذي ينظر إليه على أنه اتفاق حيوي للأمن الغذائي العالمي، ومن المقرر أن ينتهي في غضون 10 أيام فقط.

وذكر الرئيس التركي أنه سيدعم إعادة بناء أوكرانيا، وأضاف أن تركيا ستواصل جهودها للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب.

وكان أردوغان قد أعلن في وقت سابق من أن بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل.