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BBC

سيناتور أمريكي : دمرنا آخر مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية

11:47 م الجمعة 07 يوليه 2023

تدمير الأسلحة الكيميائية

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واشنطن - (د ب أ):
دمرت الولايات المتحدة آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، حسبما قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل اليوم الجمعة.
ويعني هذا أنه تم القضاء على آخر عناصر الحرب شديدة السمية المعروفة رسميا في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الحدث البارز بعد نحو 26 عاما من دخول اتفاقية الحد من التسلح المعروفة باسم، معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، حيز التنفيذ.
وقال ماكونيل، وهو عضو جمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي الأمريكية، حيث تقع منشأة تدمير الأسلحة، إنه :" رغم أن استخدام هذه العوامل الفتاكة سيكون دائما وصمة عار في التاريخ ، إلا أن أمتنا اليوم قد أوفت أخيرا بوعدنا بتخليص ترسانتنا من هذا الشر".

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