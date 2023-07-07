إطلاق نار قرب مسجد بمدينة البقاع اللبنانية وسقوط ضحايا
وكالات
ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية يوم الجمعة، أن إطلاق نار وقع في مسجد في سهل البقاع شمال لبنان مضيفة أن قوات الجيش توجهت إلى الموقع.
وأفاد مصدر أمني لبناني، اليوم الجمعة، لوكالة رويترز، بأن شخصا قتل وأصيب 3 خلال إطلاق نار قرب مسجد بالبقاع، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث يرجع لنزاع شخصي.
وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية، أن إطلاق النار وقع قرب مسجد في بر الياس وأن قوات الجيش اللبناني توجهت للموقع، وأشارت إلى أن مطلق النار أصيب "أثناء توقيف" الجيش له.
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