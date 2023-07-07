بعد إعلان اختطافها.. آخر ظهور للباحثة الإسرائيلية المختفية ببغداد (فيديو)

وكالات

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، آخر ظهور للباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف قبل اختفائها في بغداد.

وكانت الحكومة العراقية فتحت تحقيقاً متعلقاً بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.

من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي في مقابلة مع "الحدث"، إن الحكومة العراقية تجري تحقيقاتها بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الحكومة تلتزم بالشفافية.

الرابعة تنشر آخر ظهور للإسرائيلية المختطفة في بغداد



عاجل pic.twitter.com/6OjWA0Wu6N — قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) July 6, 2023

نفي ضمني

وفي أول تعليق لها على الأمر، تطرّقت كتائب حزب الله العراقية بشكل مبهم إلى هذا الاتهام في بيان للمتحدث باسمها أبو علي العسكري ليل الخميس، نافية ضمناً مسؤوليتها عن الخطف.

وذكر البيان الذي نشر عبر تطبيق تليجرام أن "اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد حمّل، الأربعاء، في بيان، كتائب حزب الله العراقية مسؤولية هذه القضية قائلاً إن "إليزابيث تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه الأربعاء، أن "إليزابيث تسوركوف على قيد الحياة، ونحن نحمّل العراق المسؤولية عن سلامتها".

يذكر أن تسوركوف وصلت إلى بغداد "مطلع يناير 2022" بجواز سفر روسي، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالباً عدم ذكر اسمه.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدر .الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقا للعديد من الصحفيين الذين التقوها