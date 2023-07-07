اشتية: دعم عربي لإعمار مخيم جنين بقيمة 45 مليون دولار

رام الله- (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، عن دعم مالي عربي لإعادة إعمار مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية بقيمة 45 مليون دولار.

وشكر اشتية في بيان الجزائر لمساهمتها بقيمة 30 مليون دولار، ودولة الإمارات التي ساهمت بـ 15 مليون دولار، لصالح إعادة إعمار ما دمره الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، عن أمله بأن تعيد الدول العربية تفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية للشعب الفلسطيني "الذي هو أحوج ما يكون إليها اليوم في ضوء ما يتعرض له من ممارسات القتل، والحرق، والمحو، والإبادة الجماعية".

كما دعا الدول العربية إلى "مواصلة تقديم الدعم السياسي في المحافل الدولية، لتمكين الشعب الفلسطيني من الدفاع عن قضيته، التي هي قضية العرب الأولى، والذود عن أرضه، وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية".

كان وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، قد أعلن أمس أن 429 منزلا ومنشأة تضررت جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على جنين ومخيمها، مقدرا تكاليف إعادة الإعمار بمبلغ 12 مليون دولار.

وقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002 وتخلله غارات جوية مكثفة.