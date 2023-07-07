رجال الإطفاء التشيك يحتوون تسربا نفطيا في نهر "فلتافا"
براغ- (د ب أ)
تم استدعاء رجال إطفاء في براغ، لاحتواء تسرب نفطي في نهر "فلتافا" بالقرب من جسر "ستيفانيك" أمس الخميس.
وقال "راديو براغ" اليوم الجمعة، أنه تم احتواء التسرب النفطي، الذي بلغ حجمه حوالي 50×50 مترا، في فترة قصيرة من الوقت ، بمساعدة ثعابين امتصت التسرب النفطي.
وتحقق الشرطة في سبب التسرب. ومن المحتمل أن يكون ناجما عن أحد القوارب في نهر "فلتافا".
ونهر فلتافا، هو أطول نهر في التشيك والرافد الأكبر لنهر "إلبه"، وينبع النهر من الحدود الجنوبية للبلاد حتى سلسلة جبال شومافا" في شمالها، مارا بالعاصمة التشيكية براغ.
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