وفاة 4 أشخاص في أوكرانيا إثر تسممهم بكحول مغشوش

كييف- (د ب أ)

قالت الشرطة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وتم نقل سبعة إلى المستشفى جراء إصابتهم بتسمم كحولي حاد بعد احتساء كحول ملوث في قرية في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وأفادت تقارير، بأن جميعهم احتسوا كحول مجهول المصدر، تم بيعه في زجاجات بلاستيكية من المتجر المحلي.

وفي الوقت الراهن، تواجه البائعة التي تم احتجازها، السجن لما يصل إلى 10 سنوات.