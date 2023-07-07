أول تعليق من روسيا على محادثات اسطنبول بين أردوغان و زيلينسكي

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تتابع عن كثب المحادثات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي، وإن الكرملين مهتم بمعرفة ما ستتم مناقشته.

وتعليقا على المحادثات التي من المقرر أن تجري اليوم بين الرئيسين التركي والأوكراني، قال بيسكوف في تصريح صحفي: "بالطبع سنتابع نتائج المحادثات عن كثب. نحافظ على علاقات شراكة بناءة مع أنقرة، ونقدر هذه العلاقات ونشعر أن الجانب التركي بدوره يتعامل بالمثل، لذلك بالطبع سنكون مهتمين بمعرفة ما سيناقشه الطرفان".

وأشار بيسكوف، إلى أن أردوغان بذل جهودا كبيرة باستمرار لحل مختلف المشاكل في سياق الصراع الأوكراني، ولعب دور الوسيط، وكان هذا الدور موضع تقدير كبير من قبل الرئيس الروسي.

وأضاف، أن الكرملين لا يرى بعد آفاقا للمفاوضات بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، مؤكدا أن روسيا لم تغلق باب التفاوض مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف، إن واشنطن وكييف تعارضان التوصل لتسوية عن طريق الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

ومن المقرر أن يجري الرئيسان التركي والأوكراني اليوم الجمعة محادثات في اسطنبول، ومن المتوقع مناقشة الوضع في أوكرانيا وصفقة الحبوب، التي تنتهي الشهر الجاري.