زيلينسكي: لن نحرز تقدم في الهجوم المضاد دون أسلحة متطورة

وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من التقدم بالهجوم المضاد دون أسلحة هجومية متطورة.

وأضاف الرئيس الأوكراني، اليوم الجمعة، من العاصمة التشيكية براغ، أن الصواريخ بعيدة المدى ضرورية للهجوم المضاد.

من جهته، قال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، إن بلاده ستتبرع بمروحيات قتالية ومعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا.

"مستقبل أوكرانيا في الناتو"

وأوضح أن التشيك تتوقع من كل أعضاء الناتو الموافقة على انضمام أوكرانيا، مشيرة إلى أن مستقبل أوكرانيا سيكون داخل الاتحاد الأوروبي والناتو.

وبعد نحو شهر على بدء الهجوم الأوكراني المضاد، تحدثت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن إحراز تقدم "في بعض الأماكن" في محيط مدينة باخموت المدمرة، من دون أيّ اختراق في أي مكان آخر.

وانتقد زيلينسكي مجددا البطء في تسليم الأسلحة الغربية، معتبرا أن ذلك أتاح لموسكو تعزيز دفاعاتها في المناطق المحتلة.