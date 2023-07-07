الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة على متنها وقود مهرب في الخليج
طهران- ( د ب ا)
احتجزت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، سفينة تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج.
وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الجمعة، أن سفن دورية تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في الخليج احتجزت بحكم قضائي سفينة تحمل 900 طن من الوقود المهرب وعلى متنها 12.
ووفقا للوكالة، قامت بحرية الحرس الثوري في مهام مختلفة بتوقيف العديد من السفن التي تحمل الوقود المهرب في الخليج، وفي العام الماضي تم إعادة أكثر من 50 مليون لتر من الوقود المهرب إلى الموارد الوطنية للبلاد.
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