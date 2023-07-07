استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ)

استشهد فلسطينيان وأصيب اثنان آخران، صباح اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب مداهمته نابلس في شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن مسعفين انتشلوا جثتي قتيلين من داخل منزل حاصرته قوات الجيش في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وشهد تبادلا لإطلاق النار.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحبت من محيط المنزل بعد اشتباكها مع شابين وإطلاق النار عليهما واستشهادهما.

وأضافت، أن مواجهات اندلعت بين شبان والقوات الإسرائيلية في المكان، أسفرت عن إصابة شابين، أحدهما أصيب بالرصاص في ظهره وقدمه ونقلا إثرها للمستشفى.

وكان 12 فلسطينيا استشهدوا خلال عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002 وتخلله غارات جوية مكثفة.