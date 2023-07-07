احتجاجات سلمية في باكستان تحت مسمى"يوم القرآن الكريم"

إسلام آباد- (د ب أ)

ذكر رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف اليوم الجمعة، أن الدولة بأكملها ستنظم احتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، تحت عنوان "يوم القرآن الكريم اليوم"، مضيفا أنه بعد أداء صلاة الجمعة، سيسجل جميع المسلمين الباكستانيين احتجاجهم السلمي.

وأضاف أن "القرآن الكريم في قلوبنا"، مشيرا إلى أن الأمة الإسلامية قلقة بشأن حادث تدنيس القرآن الكريم في السويد، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

وتابع في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "من أجل التعبير عن مشاعرنا وعواطفنا بشأن تدنيس القرآن الكريم، بأيدي شخص ملعون، سنحتج بمختلف أنحاء البلاد اليوم، تحت عنوان "يوم القرآن الكريم".

وأضاف "القرآن ليس فقط كتابا نتلوه بالنسبة لنا، لكن يعطينا الإرشادات للعيش".

كانت واقعة حرق نسخة من المصحف الأولى من نوعها في ستوكهولم منذ شهور.

وسمحت الشرطة في العاصمة السويدية ستوكهولم باستمرار المظاهرة بعد حظر فعاليات مشابهة في فبراير.

وقضت المحاكم السويدية، بأن الشرطة لم يكن لديها الحق في رفض الإذن بحرق المصحف.

وذكرت الحكومة السويدية أن هذا العمل مسموح به بموجب قوانين حرية التعبير في البلاد، لكنه ليس ملائما.

وجدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إدانته لحرق المصحف وانتقد حقيقة أن جهاز الأمن السويدي لا يحظر مثل هذه الأفعال.

وقُوبل حرق القرآن في السويد بإدانات دولية وعربية وإسلامية.