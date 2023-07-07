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BBC

بعد 8 أعوام من الفرار.. السوري ريان الشبل عمدة لبلدة ألمانية

10:36 ص الجمعة 07 يوليو 2023

ريان الشبل

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أوستلسهايم- (د ب أ) -

ؤدي السوري ريان الشبل |"29 عاما" اليمين الدستورية لتولي منصب عمدة بلدة أوستلسهايم الألمانية، الواقعة شمالي الغابة السوداء، مساء اليوم الجمعة، خلال اجتماع احتفالي لمجلس البلدة.

وفر الشبل من سوريا قبل ثماني سنوات، وفي أبريل الماضي انتخبه غالبية مواطني البلدة البالغ عددهم 2500 نسمة عمدة لهم بنسبة تأييد بلغت 55.41% من الأصوات.

وربما يكون الشبل أول عمدة سوري في جنوب غرب ألمانيا.

ووفقا لمجلس بلدية ولاية بادن-فورتمبرج، لم يتقدم حتى الآن آخرون من أصول سورية لمنصب العمودية في الولاية. وعلى مستوى ألمانيا لم ترصد "شبكة العمد الشباب" تعيين أي عمدة قدم إلى ألمانيا كلاجئ في عام 2015.

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