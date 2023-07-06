"الخزانة" الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 90 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل
واشنطن - (د ب أ):
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 90 مليار دولار.
وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 40 مليار دولار، وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 32 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 18 مليار دولار.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات يوم الثلاثاء المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الأربعاء، وأجل ثلاثين سنة يوم الخميس.
باعت الوزارة في الشهر الماضي سندات بقيمة 90 مليار دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 40 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 32 مليار دولار ، وسندات أجلها ثلاثين عاما بقيمة 18 مليار دولار.
وجاء الطلب على السندات ذات الثلاث سنوات فوق المتوسط وعلى السندات العشرية والسندات ذات الثلاثين عاما في حدود المتوسط.
سوق مصراوى
-
3 أسباب تجعلك لا تستغني عن المقلاة الهوائية في مطبخكتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل المهلبية كريمية على الطريقة التركيةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 182 جنيه أفضل ثلاجة فى مصر لعام 2023تفاصيل
-
أفضل أدوات حديثة تسهل عليكي تنظيف المنزل تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مشروبات التخسيس وحرق الدهون الجسم بأسعار تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: