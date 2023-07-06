البيت الأبيض: أمريكا ليست مستعدة لإعلان إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا

واشنطن - (د ب أ):

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تزال تبحث إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا، لكن الإعلان عن هذا ليس وشيكا.

وأضاف المتحدث: "ينصب تركيزنا في الوقت الحالي على استمرار إمداد أوكرانيا بمجموعة كبيرة من الذخائر".

وأشار قائد هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي بالفعل الأسبوع الماضي إلى أن حكومة بلاده تدرس هذه الخطوة. وتدعو أوكرانيا منذ وقت طويل إلى إرسال ذخائرعنقودية لأوكرانيا، للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

يشار إلى أن الذخائر العنقودية هي صواريخ وقنابل تنفجر في الهواء فوق الهدف، وتنتشر، أو تطلق العديد من العبوات الناسفة الصغيرة المعروفة باسم الذخائر الصغيرة.

ويشير منتقدون إلى أن نسبة كبيرة من العبوات الناسفة لا تنفجر لكن تظل في الموقع دون أن تنفجر، مما يعرض السكان للخطر.

ووقعت ألمانيا معاهدة لحظر الذخائر العنقودية، لكن الولايات المتحدة، على الجانب الآخر، لم توقع المعاهدة.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قدمت الولايات المتحدة، أو تعهدت بتقديم، مساعدات عسكرية لكييف بأكثر من 40 مليار دولار منذ نشوب الحرب في نهاية فبراير.