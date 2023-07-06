روسيا: تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية خطوة جديدة نحو التصعيد
وكالات
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الخميس، بأن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية سيشكل خطوة جديدة نحو التصعيد.
وقال نيبينزيا معلقاً على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية: "إنها (الولايات المتحدة) تصدر الكثير من التصريحات، هذه خطوة أخرى نحو التصعيد"، وفق وكالة "تاس" الروسية.
وكان أحد مراسلي "إن.بي.آر" قد قال في تغريدة على تويتر الأربعاء، إنه من المتوقع إعلان القرار الخميس.
يذكر أن مسؤولاً كبيراً بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) كان كشف في يونيو الفائت أن الجيش الأميركي يعتقد أن الذخائر العنقودية ستكون مفيدة لأوكرانيا في صد القوات الروسية، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد لكييف بسبب قيود يفرضها الكونجرس ومخاوف لدى دول حليفة، بحسب رويترز.
وتحث أوكرانيا أعضاء الكونجرس على الضغط على إدارة بايدن للموافقة على إرسال ذخيرة تقليدية محسنة ثنائية الغرض.
يشار إلى أنه عادة ما تطلق الذخائر العنقودية، والتي تحظرها أكثر من 120 دولة، عدداً كبيراً من القنابل الصغيرة الأقل حجماً لتقتل أشخاصاً على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، مما يهدد حياة المدنيين.
وأوردت هيومن رايتس ووتش في تقرير أن القوات الروسية والأوكرانية استخدمت ذخائر عنقودية قتلت مدنيين أوكرانيين.
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