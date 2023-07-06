استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على جنود إسرائيليين بالضفة الغربية

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار على قوة أمنية بالقرب مستوطنة "كدوميم" قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فقد قتل جندي إسرائيلي وأُصيب آخر في الاشتباك قرب مستوطنة "كيدوميم" في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، مقتل إسرائيلي وإصابة آخر خلال عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان، زاعمة تصفيتهما.

وبدورها، قالت قناة كان العبرية: "إن المنفذ أطلق الرصاص على "حارس مستوطنة" ثم بعد مسافة أطلق الرصاص على جندي آخر، وتم مطاردته وقتله. بحسب قولها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: وردت أنباء قبل قليل عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية، والتفاصيل لاحقًا.

وفي وقت سابق قالت القناة 14 العبرية: "تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة كدوميم بعد عملية إطلاق النار".