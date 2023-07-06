فيديو.. ضابطا شرطة يضربان امرأة في الشارع بأمريكا

(وكالات)

يخضع اثنان من نواب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية للتحقيق في اتهامهما باستخدام القوة المفرطةعند اعتقال زوجين خارج متجر بقالة في جنوب كاليفورنيا في 24 يونيو، والاعتداء بالضرب على امرأة.

كان الضابطان قد استجابا إلى مكالمة عن عملية سطو، ويُزعم أن الزوجين يطابقان وصف المشتبه بهما الذي قدمه أمن المتجر.

لم تتمكن شبكة "سي إن إن" من التواصل مع أي من الزوجين أو الضابطين لإبداء تعليق. وانتشر الفيديو الذي تضمن اعتداءات بالضرب على الزوجين وخصوصا المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضبا كبيرا بين الأمريكيين.