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BBC

روسيا ترد على أنباء حدوث اتصالات بينها وبين سياسيين أمريكيين

04:23 م الخميس 06 يوليو 2023

ماريا زاخاروفا

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(وكالات)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التأكيدات أن مسؤولين أمريكيين سابقين أجروا مفاوضات سرية بشأن أوكرانيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مزاعم كاذبة.

وفي تعليقها على المعلومات حول مفاوضات سرية بين مسؤولين أمريكيين سابقين ولافروف بهدف وضع أساس للمفاوضات حول تسوية النزاع في أوكرانيا قالت زاخاروفا: "إنها معلومات مضللة. أخبار مزيفة تنشرها وسائل الإعلام الغربية".

ونقلت قناة "إن بي سي"، سابقا، عن مصادر مطلعة أن مجموعة من المسؤولين الأمريكيين السابقين أجرت مفاوضات سرية في أبريل الماضي مع "شخصيات روسية مشهورة"، مضيفة أنه يزعم أن الاجتماع مع لافروف عقد في نيويورك. كما أكدت أنه تم في هذه المفاوضات بحث مصير المناطق الروسية الجديدة، كما حاول الطرفان إيجاد القضايا التي يمكن لموسكو وكييف التوصل إلى اتفاقات بشأنها.

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